Grenzen austesten ist die neue Motivation

Doch der Wille, immer weiter zu machen, bleibt. Nur die Motivation hat sich verändert. Im Exklusiv-Interview mit BR Sport hat Anna Schaffelhuber verraten, dass für sie nicht mehr im Mittelpunkt steht, auf andere zu schauen und schneller sein zu müssen. Der Maßstab ist jetzt sie selbst: "Wie schnell kann man mit dem Monoski noch fahren? An was kann man denn noch herumtüfteln? Wo ist denn überhaupt die Grenze? Beziehungsweise gibt es überhaupt eine?"

Grenzen gibt es für die Sportlerin höchstens dort, wo sie mit dem Rollstuhl nicht weiterkommt. So könnte sie zum Beispiel nicht in jedem Fitnessstudio trainieren, weil viele nur über Treppen zu erreichen sind. Ansonsten nimmt Anna Schaffelhuber im Training alles mit, was irgendwie geht: Radfahren mit dem Hand-Bike, Schwimmen oder Balancetraining beim Kanufahren und Reiten.