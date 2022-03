Paralympics: Kein Edelmetall für Team D am letzten Wettkampftag

Die deutschen Langlauf-Staffeln haben am Schlusstag der Paralympics in Peking eine Medaille verpasst. Im Mixed-Wettbewerb kamen Anja Wicker, Leonie Walter, Marco Maier und Nico Messinger am Sonntag über 4x2,5 km als Fünfte ins Ziel. Paralympicssieger wurde die USA. In der offenen Staffel kam das deutsche Quartett Martin Fleig, Linn Kazmaier, Alexander Ehler und Johanna Recktenwald auf Rang acht. Gold sicherte sich die Ukraine.

"Es war nicht ganz schlecht, aber eine Medaille war klar das Ziel", sagte Wicker: "Am Ende waren die anderen trotzdem besser. Wir haben alles versucht und können daher sehr zufrieden sein."