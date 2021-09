Paralympics in Tokio – eine bayerische Bilanz

Leichtathletik: Felix Strengs Goldlauf über 100 Meter

Weitaus erfreulicher verlief die Zeit in Tokio für die Leichtathleten. Besonders der punktgenaue 1:00:00-Minuten-Weltrekord über 400 Meter von Lindy Ave in der Klasse T38 im Regen Japans begeisterte am vorletzten Wettkampftag die Menschen. Doch auch aus bayerischer Sicht war Grund zum Jubeln angesagt.

Der in der Nähe von Coburg aufgewachsene Felix Streng sprintete gar zur Goldmedaille über die 100 Meter und zu Silber über die doppelte Distanz. "Das ist unglaublich viel wert. Ich habe so viel reingesteckt in dieses Jahr. Ich bin so happy", jubelte der Sieger nach seinem Goldlauf. Der einseitig unterschenkelamputierte Sprinter Streng wechselte nach England und bereitete sich dort auf die Spiele vor – mit Erfolg.

Der Weidener Kugelstoßer Daniel Scheil, 2016 in Rio de Janeiro noch Goldgewinner, musste sich im Kugelstoßen der Klasse F33 nach 9,86 m mit Rang fünf begnügen. Zu Bronze fehlten fast anderthalb Meter.