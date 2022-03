Paralympics: Gold für Kazmaier und Forster, Bronze für Rieder

Fahnenträgerin Anna-Lena Forster ist ihrer Favoritenrolle gerecht geworden: Die 26 Jahre alte Monoskifahrerin aus Radolfzell am Bodensee triumphierte in ihrer Lieblingsdisziplin Slalom. Nach zwei soliden Läufen schaffte sie souverän den ersten Platz - mit 2,32 Sekunden Vorsprung vor der Chinesin Liu Sitong.

Es ist schon ihr zweites Gold in Peking - nach der Super-Kombination. Damit konnte Forster das Double wiederholen, das ihr bereits in Pyeongchang gelungen war. Mit insgesamt elf Medaillen gehört Anna-Lena Forster jetzt zu den erfolgreichsten deutschen Sportlerinnen bei Paralympics.

Mit 15 Jahren: Gold für Linn Kazmaier im Langlauf

Am frühen Morgen hatte sich auch Toptalent Linn Kazmaier von der Skizunft Römerstein bereits das oberste Medaillen-Treppchen gesichert, über die Mittelstrecke (10 km) im Langlauf. Mit Guide Florian Baumann kam sie mit 39,5 Sekunden Vorsprung als Erste ins Ziel - vor der Chinesin Yue Wang.

Kazmaier ist die zweitjüngste Athletin der gesamten Spiele in Peking. Ihre drei Jahre ältere Zimmergenossin Leonie Walter, die in China Gold über die Biathlon-Mittelstrecke und dreimal Bronze gewonnen hatte, war an diesem Samstag nicht am Start. Die dritte Deutsche, Johanna Recktenwald aus St. Wendel, belegte Rang fünf.

Bronze für Murnauerin Anna-Maria Rieder

Einen Überraschungs-Erfolg hat Anna-Maria Rieder erzielt: In der stehenden Klasse im Slalom holte die 22-Jährige aus Murnau Bronze. Es ist ihre erste Medaille bei ihrer ersten Teilnahme an paralympischen Spielen. In den vorherigen Rennen hatte Rieder die Podestplätze noch knapp verpasst: zweimal als Fünfte und einmal als Vierte.