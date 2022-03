Paralympics: Forster holt erstes deutsches Gold

Anna-Lena Forster hat Gold in der alpinen Super-Kombination bei den Paralympics in Peking gewonnen. Trotz sechs Sekunden Rückstand nach dem Super-G gewann die 26-Jährige aus Radolfzell wie 2018 in Pyeongchang noch die Super-Kombination und hatte nach dem abschließenden Slalom 0,77 Sekunden Vorsprung auf Momoka Muraoka.

Die Japanerin hatte in den ersten beiden Disziplinen in China jeweils vor Forster gewonnen. Auch beim Slalom am Abschlusstag am Sonntag gilt Forster als Favoritin.

Murnauerin Rieder verpasst Podest

Die Marburgerin Noemi Ristau in der Klasse der Sehbehinderten und Andrea Rothfuss (Mitteltal-Obertal) in der stehenden Klasse schieden bereits im ersten Durchgang aus. Anna-Maria Rieder aus Murnau belegte in Rothfuss' Klasse Rang vier. "Ich bin schon ein bissel traurig. Der Vierte ist immer so ein bisschen der Loser-Platz und wenn ich mehr attackiert hätte, hätte es klappen können", sagte sie.

Leander Kress aus Friedberg belegte in der stehenden Klasse bei den Männern Rang 17 unter 36 Startern.