Paralympics: Einmal Silber, zweimal Bronze für Team Deutschland

Para-Snowboarder bleiben ohne Medaille

Die deutschen Snowboarder fahren erwartungsgemäß ohne Medaille von den Paralympischen Winterspielen in Peking zurück. Christian Schmiedt, Matthias Keller und Manuel Ness verpassten im Banked Slalom in ihren Startklassen jeweils eine Top-Ten-Platzierung. Die beste deutsche Platzierung schaffte Schmiedt mit Rang elf in der Startklasse LL1. Keller und Ness landeten in der Klasse LL2 auf den Plätzen 21 und 22.