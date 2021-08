Paralympics-Disziplin Goalball – Ansbacher fliegt nach Tokio

Tägliche Coronatests, keine Zuschauer bei Spielen und drei Wochen "eingesperrt" im olympischen Dorf – egal, Hauptsache die paralympischen Spiele finden statt, sagt Fabian Diehm aus Ansbach freudestrahlend. Der Goalballspieler ist zum ersten Mal den Paralympics dabei.

Goalball: Blind Tore machen

Fabian Diehm ist sehbehindert und sieht nur zehn Prozent. Goalball gibt es nur im Behindertensport und wird komplett blind mit einer Dunkelbrille gespielt. Die Spieler konzentrieren sich also nur auf das Gehör. Auf einem Feld ähnlich groß wie ein Volleyballfeld spielen drei gegen drei. Die Feldränder sind mit Schnüren am Boden markiert, die mit Händen oder Füßen fühlbar sind. Das Tor geht über die komplette Breite des Feldes und ist 1,30 Meter hoch. Der Ball hat etwa die Maße eines Basketballs und zwei Glocken in sich, damit man ihn hören und verfolgen kann. Das Ziel von Goalball ist wie bei den meisten Ballsportarten simpel: Tore machen – in diesem Fall Tore werfen oder rollen.

Ansbacher spielt seit sechs Jahren Goalball

Fabian Diehm hat einige Sportarten ausprobiert: Fußball, Skateboard, Bogenschießen, Radfahren und er war im Alpenverein. Mit Goalball angefangen hat er vor sechs Jahren, als er seine Ausbildung zum Physiotherapeuten an der Blinden- und Sehbindertenschule in Nürnberg begonnen hat. Seitdem trainiert er dort beim BVSV Nürnberg. "Hätte mir 2015 jemand gesagt, dass ich in sechs Jahren bei den Paralympics bin, hätte ich ihm den Vogel gezeigt", lacht der 23-Jährige. Er spielt in der Bundesliga und seit 2017 zusätzlich in der Nationalmannschaft. Einmal die Woche ist das Training in Nürnberg, mit der Nationalmannschaft – abgesehen von der Paralympics-Vorbereitung – ein langes Wochenende pro Monat in einer deutschen Stadt, die wechselt.

Entscheidung im Juli gefallen

Dass es für den Ansbacher nach Tokio geht, wurde erst vor wenigen Wochen im Trainingslager in der Türkei entschieden. Sechs von sieben Spielern der Nationalmannschaft dürfen mitfliegen. Fabian Diehm ist einer von ihnen und der Jüngste der Mannschaft. Die Eröffnung der paralympischen Spiele ist am 24. August, er fliegt eine Woche früher. Zuvor ging es für Fabian noch zum Abschlusstraining an den olympischen und paralympischen Stützpunkt in Kienbaum bei Berlin.

Vollzeitjob neben Sportlerkarriere

Rückhalt von Familie, Freunden und auch dem Arbeitgeber sind wichtig, sagt Fabian. Familie und Freunde fahren ihn zum Training und leisten mentale Unterstützung. Dass niemand mit nach Tokio darf, sei schade, so der 23-Jährige. Aber besser als keine Spiele. Sein Arbeitgeber, eine Physiotherapiepraxis in Ansbach, unterstützt seine Sportlerkarriere ebenfalls. So hat er allein wegen den Paralympics vier Wochen am Stück frei und auch sonst hat Fabian in diesem Jahr seinen kompletten Urlaub seinem Sport geopfert – alles für seinen Traum von den Spielen.