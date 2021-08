Paralympics die Nacht: Medaille für Kugelstoßer Kappel

Wie schon vor fünf Jahren in Rio kehrt Kugelstoßer Niko Kappel mit einer Paralympics-Medaille nach Deutschland zurück. In der Klasse der kleinwüchsigen Athleten (F41) stieß der Schwabe 13,30 Meter und holte so den dritten Platz.

Weitspringer Böttger abgeschlagen

Im Weitsprung-Wettbewerb der sehbehinderten Athleten mit einer Sehkraft von maximal fünf Prozent (Klasse T12) kam Marcel Böttger auf 5,61 Meter. Das reichte lediglich zum zehnten und damit letzten Platz.

Das Finale der Rollstuhlfahrer über 1.500 Meter hat Alhassane Baldé verpasst. Im Rennen der Klassen T53/54 wurde er in 2:58,92 Minuten lediglich Zehnter.