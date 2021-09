Paralympics die Nacht: Hiltrop holt Gold mit dem Luftgewehr

Natascha Hiltrop hat bei den Paralympischen Spielen in Tokio die Goldmedaille im liegenden Zehn-Meter-Wettbewerb mit dem Luftgewehr gewonnen. Es war ihr erster Triumph bei einem der großen internationalen Turniere. Bernhard Fendt verpasste dagegen am Mittwoch (01.09.2021) in der Qualifikation einen Platz unter den besten Acht.