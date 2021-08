Paralympics die Nacht: Erfolgreicher Auftritt der Radsportler

Sowohl Kerstin Brachtendorf wie auch Michael Teuber waren zuvor mit Bronzemedaillen belohnt worden. Die 49 Jahre alte Brachtendorf hatte mit Rang drei als Erste die Erwartungen mehr als erfüllt. Deutschlands Fahnenträger Michael Teuber wurde in der Klasse C1 über 16 km ebenfalls Dritter. Am japanischen Nachmittag ließen dann Steffen Warias und Matthias Schindler weitere Medaillen folgen. Nicht aufs Siegerpodest schaffte es Denise Schindler. Die "Killerbiene", wie sie genannt wird, kam in der Startklasse C1-3 nur auf den neunten Platz.