Paralympics - der Tag: Zwei Medaillen und viele Enttäuschungen

Leichtathletik: Streng sprintet mühelos ins 200-Meter-Finale

Sprinter Felix Streng greift in Tokio nach seiner zweiten Goldmedaille. Der Sieger über die 100 m lief über die doppelte Distanz im Vorlauf der Startklasse T64 in 21,98 Sekunden die zweitschnellste Zeit. Das Finale wird um 13.15 Uhr MESZ gestartet.

Sportschießen: Finals am Samstag ohne Deutsche

Die deutschen Schützen haben die Medaillen-Entscheidungen am Samstag verpasst. Für Tobias Meyer (50 m Freie Pistole), Tim Focken und Moritz Möbius (beide 50 m liegend Gewehr) war in der Qualifikation Endstation.

Hiltrop trägt deutsche Fahne bei Schlussfeier

Sportschützin Natascha Hiltrop ist die Fahnenträgerin des deutschen Paralympics-Teams bei der Schlussfeier am Sonntag (05.09.2021). Das gab der Deutsche Behindertensportverband (DBS) am Samstag in Tokio bekannt. Hiltrop hatte in Tokio eine Gold- und eine Silbermedaille gewonnen.