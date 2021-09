vor etwa einer Stunde

Paralympics der Tag: Sportschützin Hiltrop gewinnt Silber

Sportschützin Natascha Hiltrop verpasst ihre zweite Goldmedaille in Tokio - und gewinnt Silber. In den Kanufinals und beim Radrennen bleibt Deutschland ohne Medaillen. Im Schwimmen und bei der Leichtathletik stehen noch Entscheidungen an.