Paralympics: Anna-Maria Rieder - so geht Inklusion

Anna-Maria Rieder hat sich den Traum einer paralympischen Medaille erfüllt. Die Oberammergauerin gewann Bronze im Slalom. Ein Geheimnis ihres Erfolges ist, dass sie zusammen mit Profis wie Kira Weidle und Lena Dürr trainiert. Vater Max arbeitet seit über 30 Jahren am Olympiastützpunkt in Garmisch-Partenkirchen als Trainingswissenschaftler und nahm Anna-Maria oft mit. Daher kennt auch BR-Sportexperte Felix Neureuther, der 20 Jahre mit Rieder trainierte, die 22-Jährige und freut sich über ihren Erfolg. "Schon cool, wenn man Leute aus der Heimat hat die hinter einem stehen", so Rieder. Auch Stars wie Neureuther, die sagen, "hey was du machst das taugt mir."

"Dass sie das geschafft hat, dort überhaupt teilzunehmen mit ihrer Geschichte und jetzt eine Medaille gewonnen hat. Das ist einfach genial und freut mich wirklich von Herzen", sagte Neureuther.

Anna-Maria Rieder kam als Frühgeburt, wog bei ihrer Geburt nur 722 Gramm. Sie kämpfte sich in das Leben - aber eine halbseitige Lähmung links – eine sogenannte Hemiparese - blieb zurück.

"Da sieht man, was im Leben alles möglich ist"

Neureuther zeigt an Rieders Beispiel auf, dass die Inklusion von Menschen mit Behinderung problemlos funktionieren kann. "Sie war bei uns beim Training mit dabei - ganz normal. Ihre Eltern haben sie unterstützt und Anna ein normales Leben ermöglicht. Ihre Eltern haben unheimlich viel mit ihr gearbeitet. Und da sieht man mal, was im Leben alles möglich ist."

Jeder kann von jedem lernen

ARD-Expertin Anna Schaffelhuber hofft, dass diese Form der Inklusion zur Selbstverständlichkeit wird - dass gehandicapte und nicht gehandicapte Sportler zusammen trainieren. "Ich bin fest davon überzeugt, dass jeder Nichtbehinderte von jemandem mit einer Einschränkung etwas lernen kann und ganz genauso auch andersherum", stellt die mehrfache Paralympics-Siegerin fest.

Zentraler Punkt für gemeinsames Training: Barrierefreiheit

Doch dass das funktionieren kann, hängt von einem entscheidenden Faktor ab: "Ich wünsche mir das für noch mehr Olympiastützpunkte. Aber da ist der ganz zentrale Punkt für mich die Barrierefreiheit. Es muss einfach jeder auch benutzen können", sagte die mehrfache Paralympics-Siegerin.