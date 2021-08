Paracycler Matthias Schindler will Gold in Tokio holen

Man kann kaum glauben, dass dieser Mann ein Handicap hat. Denn wenn man Matthias Schindler in seinem Rennanzug auf seinem schwarz-türkisen Rennrad mit über 40 Kilometer pro Stunde über den Asphalt fahren sieht, deutet nichts darauf hin, dass er seine beiden Beine nicht spüren kann.

Auf dem Rennrad fühlt er sich frei, sagt der 39-Jährige aus Nürnberg. Das Fahren auf seiner "Rennmaschine" ist auch eine Art Therapie für ihn, damit hat er sich zurück in ein halbwegs normales Leben gekämpft.

Diagnose: Inkomplette Querschnittslähmung

Das Jahr 2011 veränderte vieles im Leben von Matthias Schindler, der bei der Bayerischen Polizei arbeitet: Seit einer Operation am Rückenmarkskanal — dort wurde ein Tumor entfernt — kann er seine beiden Beine nicht spüren, sie sind taub. Er sei inkomplett querschnittsgelähmt, das bedeute, dass er abseits der Hüfte in beiden Beinen nichts mehr spüre, erzählt Matthias Schindler. Ein halbes Jahr lang saß der Paralympics-Teilnehmer im Rollstuhl und kämpfte sich Stück für Stück zurück. 2013 fing er mit dem Rennradfahren an und gehörte schon bald zum Bayerischen Landeskader. Inzwischen ist er unter anderem dreimaliger Vizeweltmeister (2018/19/21) im Zeitfahren und Gesamtweltcupsieger (2018).

Dabei sein ist nicht alles

Am Montag (23.08) reist er nach Tokio und will dort am 31. August die Goldmedaille im Zeitfahren holen. Nur "dabei zu sein" bei den Paralympics sei ihm als Ziel zu wenig, erzählt Schindler. Denn dann hätte er womöglich beim Training weniger Ehrgeiz gehabt als das jetzt der Fall ist. Rund zehn Wochen hat er in diesem Jahr schon in Mallorca trainiert und zuletzt im italienischen Livigno und in St. Moritz in der Schweiz – Höhentraining für eine bessere Kondition. Jetzt ist der gebürtige Regensburger nur wenige Tage in Nürnberg, wo er wohnt. Trotzdem versucht er auch in der kurzen Zeit noch zu trainieren. Je nach Wind fährt er zwischen 60 und 200 Kilometer bei seinen Trainingsfahrten durch das Nürnberger Umland.

Wäsche waschen gehört dazu

Zwei ganze Koffer voll mit Bekleidung hat er für die Paralympischen Spiele in Tokio schon bekommen. Es gebe einen "Bekleidungs-Leitfaden", was man zu tragen habe, zum Beispiel bei einer Pressekonferenz, erklärt er. Viele der Kleidungsstücke wäscht Matthias Schindler lieber nochmal, das fühle sich einfach besser an, sagt er. Unter den Kleidungsstücken ist auch ein besonderes dabei — eine weiße Jacke mit Deutschlandflagge. Das ist die Podiumsjacke, erklärt Matthias Schindler stolz. Die möchte er gerne in Tokio mindestens einmal auf dem Podest tragen.