Para-Sprinterin Ave holt Gold mit Weltrekord

Sprinterin Lindy Ave hat bei den Paralympischen Spielen in Tokio überraschend die 13. deutsche Goldmedaille gewonnen. Die 23-Jährige siegte über 400 m in der Startklasse T38 in exakt einer Minute und stellte damit einen Weltrekord auf.

Für die Greifswalderin ist es der erste Paralympics-Sieg, über die 100 m hatte sie in Japan zuvor bereits Bronze gewonnen.