Para-Sportlerin Denise Schindler: "Vom Glück, Pech zu haben“

Im Alter von zwei Jahren kam Denise Schindler unter eine Trambahn, ein Unterschenkel musste amputiert und durch eine Prothese ersetzt werden. Mit Bronze in der Verfolgung holte die 35-Jährige jetzt die erste Medaille für das deutsche Team bei den Paralympics. Ein weiteres Karriere-Highlight für die mehrfache Weltmeisterin.

"Man muss lernen, im Regen zu tanzen“

Ihren nicht gerade einfachen Lebensweg hat Denise Schindler in einem Buch aufgearbeitet mit dem Titel "Vom Glück Pech zu haben“-darin schildert sie, wie man an einem Schicksalsschlag wachsen kann. Mit der klaren Botschaft; "Man muß lernen, im Regen zu tanzen. Dann hat man ein schönes Leben trotz mancher Schicksalsschläge.“ Generell, so Denise Schindlers Erfahrung, solle man rauskommen aus einer "Opferrolle“ und sein Leben selbst in die Hand nehmen. Mit Sport als wirksame Hilfe. Denn: "Sport gibt wirklich viel Selbstbewusstsein-das kann ich nur empfehlen", erklärte die 35-Jährige.

„Schreie nicht jeden Tag Tschakka“

Im Gespräch mit BR24-Fitnessmagazin-Moderator Fritz Häring erzählt Denise von ihrem Trainingspensum: Mindestens zwei, aber häufig bis zu sechs Stunden verbringt sie auf dem Fahrrad. Dazu ergänzendes Athletik- und Kraft-Training. Das an sechs von sieben Tagen in der Woche.

„Ich stehe auch nicht jeden Morgen motiviert auf und schreie Tschakka“, sagt die Weltklasse-Radsportlerin zu ihren Motivations-Löchern. Um sich davon aber nicht runterziehen zu lassen und trotzdem zu trainieren, hat sie ein Rezept gefunden: Dann nimmt sich Denise Schindler erst mal eine halbe Stunde Training vor. Meist sind beim ersten Blick auf die Uhr schon zwei Stunden rum. „Und der Rest ergibt sich dann von allein.“

Ein Kaffee-Stopp als Belohnung

Als Zusatz-Trick empfiehlt Denise Schindler auch, Belohnungen einzubauen. Zum Beispiel mit einer Kaffee-Pause nach der Hälfte oder am Ende des Trainings. Dem Rad-Freizeitsportler empfiehlt Denise Schindler zusätzlich zum Training auf dem Fahrrad ein gezieltes Rumpf-Training. „Der Rumpf ist extrem wichtig für den Radsportler, damit man ruhig auf dem Fahrrad sitzt, damit man eben nicht Kraft nach links oder rechts verliert.“