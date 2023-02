Para Snowboard-Worldcup in Grasgehren: Rasant die Piste runter

Rasant brettern die Snowboarder die Piste runter, durch scharfe Kurven, über Senken und Absätze. Die Sportler bewegen sich geschmeidig auf ihren Snowboards - ihnen ist nicht anzusehen, dass sie Beinprothesen tragen. 36 Snowboarderinnern und Snowboarder gehen beim ersten Para Snowboard-Weltcup in Deutschland in Grasgehren im Allgäu an den Start – in der Disziplin Snowboardcross, also einer Mischung aus Abfahrtsrennen und Hindernisparkour.

Para Snowboarder in Grasgehren

Auch Christian Schmiedt vom SV Germering ist heute da. Es sei der absolute Wahnsinn, dass in Grasgehren der erste Weltcup in Deutschland stattfindet. "Hier habe ich schon oft trainiert. Gigantisch, hier jetzt einen Weltcup erleben zu dürfen“, sagt Schmiedt. Seinen Qualilauf im Snowboardcross hat er bereits hinter sich, mit der zweitschnellsten Zeit. "Es lief ganz gut, ich hatte ein paar kleine Fehler, die muss ich noch verbessern“, sagt Schmiedt selbstkritisch. Er tritt in der Klasse "Lower Limb 1" an – hier starten Snowboarder, die an einem Oberschenkel amputiert sind oder denen wie Christian Schmiedt beide Unterschenkel fehlen.

Im Kampf um den ersten Platz muss Schmiedt gleich parallel mit drei anderen Snowboardern auf dem Kurs fahren und dabei Hindernisse überwinden – gleich zu Beginn geht es eine steile Schanze runter und wieder hoch – dann folgen Kurven und viele Bodenwellen. Zu viert auf dem Kurs unterwegs, da wird es sehr eng, sagt Schmiedt. "Ich werde versuchen, als Erster aus dem Start rauszukommen, dann muss ich auf keinen mehr Acht geben." Der Parasportler hofft auf einen Podestplatz – Garantien gibt es keine, alles ist möglich, auf der Strecke kann viel passieren, sagt Schmiedt.

Para Snowboard ist in Deutschland kaum bekannt

An der Strecke unterstützen ihn heute Ehefrau Nadine und der zweijährige Sohn Max – sie können zum ersten Mal beim Wettkampf dabei sein – da die Rennen bisher immer im Ausland stattgefunden haben, zuletzt sogar in Kanada. "Wir sind aufgeregt und freuen uns sehr, hier live dabei zu sein", sagt Schmiedt.

Auch Ivan Osharov verfolgt die Rennen gespannt. Er war für die Ukraine bei den Paralympics in Sotschi und Pyeongchang als Para Snowboarder am Start. Jetzt setzt er sich als Event-Inklusions-Manager bei Snowboard Germany dafür ein, dass Para Snowboard mehr Beachtung und Akzeptanz in der deutschen Öffentlichkeit findet – denn dieser Sport führt in Deutschland ein Nischendasein. Andere Länder wie die USA oder Kanada seien da deutlich weiter, sagt Osharov. Der Worldcup in Grasgehren sei ein wichtiger Schritt: "Ich hoffe, damit können wir den Leuten zeigen, dass Para Snowboard eine coole Sache ist." Es brauche mehr Veranstaltungen wie in Grasgehren, zudem mehr Werbung und Sponsoren.

Christian Schmiedt landet auf dem Podest

Für Christian Schmiedt läuft es im finalen Lauf gut: Er landet auf dem zweiten Platz - der größte Erfolg, den der 34-Jährige in seiner Karriere bisher feiern durfte. "Ich bin super happy, das ist mein erster Podestplatz. Und dann auch noch hier. ich bin super zufrieden.“ Zu den Gratulanten gehört auch Martin Nörl – der Niederbayer und Olympia-Teilnehmer ist selbst ein Spitzen-Snowboarder, er hat als erster Deutscher den Gesamt-Weltcup im Snowboard-Cross gewonnen. Nörl ist schwer beeindruckt von den Paraathleten: "Es ist für mich wahnsinnig schwierig vorzustellen, wie die trotzdem in der Geschwindigkeit auch herunterfahren können und die ganzen Hindernisse so überwinden können. Ich kann mich komplett bewegen und es ist teilweise schon schwierig. Und unsere Strecken sind eigentlich relativ ähnlich und von dem her ist das schon Wahnsinn, hier zuzuschauen."

Nachwuchs im Para Snowboard dringend gesucht

Christian Schmiedt nimmt das Lob gerne an – und feilt daran, bald wieder auf dem Podest zu landen. Er hofft zudem drauf, dass sich mehr Nachwuchs für Para Snowboard gewinnen lässt. Diese Hoffnung teilt auch Ivan Osharov. Im März wird es in Nesselwang ein "Adaptive Snowboard Camp "geben, eine siebentägige Wintersportfreizeit. Hier sollen Menschen mit einer körperlichen Behinderung, die noch nie auf einem Board gestanden sind, an das Para Snowboarden herangeführt werden.