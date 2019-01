Para-Ski-WM: Schaffelhuber holt auch im Super-G Gold

Am letzten Wettkampftag der Para Ski alpin-WM im italienischen Sella Nevea hat Anna Schaffelhuber erneut Gold gewonnen. Einen Tag nach ihrem Triumph in der Abfahrt sicherte sich die Monoskifahrerin vom TSV Bayerbach auch die Goldmedaille im Super-G. Der Wettbewerb war aufgrund schlechter Wettprognosen vorgezogen worden. Deshalb steht heute mit dem Slalom auch noch die Entscheidung in der Super-Kombination auf dem Programm.

Im Super-G durfte das deutsche Team sogar gleich zweimal jubeln: Hinter Schaffelhuber gewann Andrea Rothfuß wie schon in der Abfahrt Silber.