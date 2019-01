Para-Ski-WM: Gold und Silber für Schaffelhuber

"Bin total happy"

"Ich bin total happy, dass es in den Speedrennen so gut gelaufen ist", sagte Schaffelhuber nach ihren Erfolgen. Die querschnittgelähmte Athletin gewann den Super-G vor Momoka Muraoka (Japan) und Laurie Stephens (USA). Nach dem Kombi-Slalom lag Muraoka vor Schaffelhuber und Anna-Lena Forster (Radolfzell/23), für die es nach Gold im Slalom, Platz zwei in der Abfahrt und Bronze im Riesenslalom die vierte WM-Medaille war.

Für Schaffelhuber war es das letzte Rennen des Winters. Bei der Vorzeigeathletin des Deutschen Behindertensportverbandes stehen ab sofort Examen, Hochzeit, Hausbau und Referendariat im Fokus.

In der stehenden Klasse sicherte sich Andrea Rothfuß (Mitteltal) in Super-G und Super-Kombination jeweils hinter der Französin Marie Bouchet Silber. Die 29-Jährige, die Rang zwei in der Abfahrt und Bronze im Slalom erreicht hatte, sicherte sich ebenfalls ihre vierte Podestplatzierung bei dieser WM.