Para-Schwimm-WM: Ein Erfolg für Engel, Topf und Semechin

Taliso Engel aus Lauf a.d.Pegnitz konnte bei der Para-Schwimm-WM 1(2. bis 18. Juni) seinen WM-Titel verteidigen. Der Erlanger Josia Topf feierte Silber und Bronze und die Bambergerin Elena Semechin gewann Silber.

Topf holt zum Abschluss noch Bronze

Seine zweite Weltmeisterschaft erlebte in diesen Tagen Josia Topf. Der Erlanger, der auf den 150 Meter Lagen (SM3) am Montag Silber feierte, ließ am letzten Wettkampftag noch eine Bronzemedaille auf den 100 Meter Freistil (S3) folgen. Topf schlug nach 1,46:00 Minuten im Ziel an – deutscher Rekord!

"Es war eine sehr erfolgreiche WM für mich, das hätte ich nicht erwartet“, sagte Topf. Er habe eher mit persönlichen Bestzeiten und Finaleinzügen gerechnet. "Aber jetzt, mit zwei Medaillen heimzufahren, eine davon auch noch am letzten Wettkampftag, ist einfach phänomenal. Ich bin sehr, sehr froh und glücklich.“

Bamberger Paralympics-Siegerin Semechin überwindet Grenzen

Elena Semechins größter Erfolg war eigentlich der Titelgewinn bei den Paralympics 2020. Doch die Silbermedaille bei der WM auf Madeira ist noch mehr wert. Die Bambergerin gewann sie während einer Chemotherapiepause nach einer Krebserkrankung.

Taliso Engel: WM-Titel trotz Abiturstress

Taliso Engel ist der neue und alte Weltmeister auf den 100 Meter Brust (SB13). Der Titelträger von London 2019 und Paralympics-Sieger von Tokio 2021 holte sich erneut Gold. Musste der Weltrekordhalter über die 100 Meter Brust (SB13) im Vorlauf noch dem Kasachen Nurdaulet Zhumagali den Vortritt lassen, zeigte er sich im Endlauf nervenstark und schwamm in 1:03,89 Minuten zum Sieg.

Bundestrainerin Schinkitz mit positivem Fazit

"Acht Monate nach den Spielen in Tokio schon wieder eine WM zu haben war eine große Herausforderung“, sagte Bundestrainerin Ute Schinkitz nach den Wettkämpfen von Madeira. Ihr Team habe diese aber "großartig gemeistert.“

Dass Taliso Engel seinen WM-Titel verteidigen konnte, freute Schinkitz, weil es aufgrund seiner Abiturprüfungen nicht immer einfach gewesen sei. "Wir sind sehr stolz und auch emotional berührt wegen Elena, dass sie hier am Start war und mit einer Silbermedaille glänzte“, sagte Schinkitz. "Es ist einfach unglaublich. Ich bin sehr, sehr stolz auf mein Team. Zum einen auf das Wasser und auf das Team hinter dem Team.“