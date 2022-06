Para-Leichtathletik bei Meisterschaft in Regensburg im Fokus

Ehrung für BR für Leistungen um den Behindertensport

Der Bayerische Behinderten-und Rehabilitations-Verband, der sich die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderung an der bayerischen Sportlandschaft zum Ziel gesetzt hat, feiert 2022 sein 70-Jähriges Bestehen.

In Verbindung mit der Deutschen Meisterschaft in der Para-Leichtathletik wird in einem Festakt im Regensburger Rathaus (Samstag, 18.6.22) auch der Bayerische Rundfunk geehrt. "Der BR trägt mit Berichten im Fernsehen, Radio und Online immer wieder dazu bei, unsere Sportler*innen und dem Thema Behindertensport mehr Sichtbarkeit zu verleihen", heißt es in einer Verbandsmitteilung. Der BR unterstützt "gesellschaftlich Brücken zu bauen und mehr Bewusstsein für Inklusion zu schaffen."

Der Bayerische Rundfunk war unter anderem auch der Verantwortlicher ARD-Sender für die Winter-Paralympics in Peking. Großes Interesse gab es dabei für das TV, Hörfunk- und Online-Angebot. Porträts von Para-Sportlern sind zudem ebenso im Programm, wie die Berichterstattung über Para-WMs, -EMs und -DMs, sowie die Special-Olympics.