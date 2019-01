Para-Alpin-WM: Schaffelhuber holt Gold in der Abfahrt

Schaffelhuber war bereits am Morgen Trainingsbeste gewesen und glänzte dann auch beim finalen Wettkampf mit einer Bestzeit von 1:08,54 Minuten. Nach zweimal Silber in den technischen Disziplinen war es Schaffelhubers erste Goldmedaille bei dieser WM.

Deutscher Doppelsieg

Die 26-Jährige vom TSV Bayerbach war gut eine Sekunde schneller als Anna-Lena Forster, die sich ihre erste WM-Medaille überhaupt in der Abfahrt sicherte. Die 23-Jährige, die in ihrer Klasse als Erste gestartet war, kam auf 1:10,03 Minuten und gewann Silber. Bronze ging an Momoka Muraoka aus Japan. Victoria Pendergast aus Australien kam nicht ins Ziel. Die US-Amerikanerin Anna Beninati ging nicht an den Start.