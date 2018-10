Panther: Zwei Siege und eine Nominierung für Sezemsky

Auf ein erfolgreiches Wochenende in der Deutschen Eishockeyliga blicken die Augsburger Panther zurück. Nach dem 3:2-Heimsieg am Freitag im Curt-Frenzel-Stadion gegen die Krefeld Pinguine gewann der AEV am Sonntag mit 1:0 auch in Nürnberg. Torwart Olivier Roy spielte zum zweiten Mal in dieser Saison zu Null. Nach etlichen Niederlagen zum Saisonstart stehen die Augsburger jetzt unmittelbar vor München und Straubing auf Platz vier der Tabelle.

Verteidiger des AEV für Deutschlandcup nominiert

Am Sonntag nominierte Bundestrainer Marco Sturm zudem den 25-jährigen AEV-Verteidiger Simon Sezemsky für den Deutschlandcup. Der gebürtige Münchner mit bislang vier Länderspielen kann damit bei dem Turnier vom 08. bis 11. November in Krefeld wieder mit Einsätzen für die Nationalmannschaft rechnen. Die Gegner des DEB sind Russland, die Schweiz und die Slowakei.