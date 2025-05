Panne Leverkusen: Startet FC Bayern die nächste Meister-Serie?

Die Saison verlief alles andere als nach Wunsch für die Bayern – frühes Aus im Pokal, kein "Finale dahoam" in der Champions League. Aber – nach einem Jahr Pause – holt der FC Bayern aller Voraussicht nach wieder den Deutschen Meistertitel. Den ersten Matchball hat der Rekordmeister am Samstag gegen Leipzig (ab 15.30 Uhr in der Radioreportage und im Liveticker). Bricht dann wieder die große Bayern-Dominanz aus? Wir fragen deshalb:

War Leverkusen nur ein Schönheitsfehler – startet Bayern jetzt die nächste Meisterschaftsserie?

Zwischen 2013 und 2023 wurden die Bayern elfmal in Folge Deutscher Meister - bisher unerreicht im deutschen Fußball. Ist die Meisterschaft 2025 der Auftakt zu einer neuen Meisterschaftsserie der Bayern? Werden sie wieder über Jahre die Bundesliga dominieren? Damit es so kommt - was müssen die Bayern anders, vielleicht noch besser machen als in dieser Saison? Müssen, sollen sie sich verstärken? Wenn ja, mit wem und auf welchen Positionen? Und ist Vincent Kompany der Meistertrainer der Bayern für die kommenden Jahre? Spannende Fragen am 32. Spieltag mit Blick auf die Zukunft des FC Bayern.

Einfach mitreden hier in den Kommentaren oder auf Facebook bei BR24 Sport. Ausgewählte Kommentare senden wir in "Heute im Stadion" am Samstag, 03. Mai 2025, ab 15.05 Uhr auf Bayern 1.