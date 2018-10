Pablo Thiam: "Unser Rahmen ist Fußball, egal woher du kommst"

Pablo Thiam hat beim FC Bayern mit Niko Kovac gespielt. "Er ist so entspannt, wie er immer ist. Ruhig, gesellig und sehr bodenständig. So wie er sich gibt, ist er auch schon als Spieler gewesen", sagte Thiam, am Sonntagabend (30.09.2018) Studiogast bei Blickpunkt Sport im BR Fernsehen.

Kovac ist Cheftrainer geworden, Thiam Leiter des Wolfsburger Nachwuchsleistungszentrums. Für den 44-jährigen Ex-Profi sind Vorbilder wie Kovac für die jungen Spieler "sehr wichtig. Gerade weil alle aufgrund der Summen, die im Fußball kursieren davon träumen Fußballprofi zu werden. Es ist schwer denen klar zumachen, dass nur die wenigsten den Sprung schaffen. Und das eine gute Bildung wichtig ist."

Thiam: "Gesellschaft fehlt ein Rahmen, in dem sich alle bewegen"

Beim Thema Integration will man beim VfL deshalb mit gutem Beispiel vorangehen. "Unser Rahmen ist Fußball, egal woher du kommst. Hier gibt es klare Regeln. An diesen Regeln werden alle gemessen, ob du Deutscher bist, Farbiger, Ausländer, wie auch immer. Wer nicht funktioniert in dem Rahmen hat dann bei uns nichts zu suchen. Das sei hart, aber das ist auch, was der Gesellschaft so ein bisschen fehlt. Ein Rahmen in dem sich alle bewegen." Beim VfL versuche man, das Motto zu vermitteln: "Andere so zu behandeln, wie man selber behandelt werden möchte."