Orban sagt Besuch von EM-Spiel in München ab

"Ob das Münchner Fußballstadion oder ein anderes europäisches Stadion in Regenbogenfarben leuchtet, ist keine staatliche Entscheidung", sagte Orban der Deutschen Presse-Agentur. Auch in Budapest gehörten im Übrigen "die Regenbogenfarben selbstverständlich zum Straßenbild", der ungarische Staat schütze Homosexuelle aktiv.

Ablehnung durch die UEFA

Die Europäische Fußball-Union UEFA hatte einen Antrag von Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) abgelehnt, das Münchner Stadion nach dem Willen des Stadtrats zum letzten Vorrundenspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Ungarn am heutigen Mittwoch in Regenbogenfarben erstrahlen zu lassen. Damit sollte angesichts eines neuen Gesetzes in Ungarn, das "Werbung" für Homo- und Transsexualität verbietet, ein Zeichen gegen Homo- und Transphobie gesetzt werden .

Sie sei "aufgrund ihrer Statuten eine politisch und religiös neutrale Organisation. Angesichts des politischen Kontextes dieser speziellen Anfrage - eine Botschaft, die auf eine Entscheidung des ungarischen Parlaments abzielt - muss die UEFA diese Anfrage ablehnen", teilte die Fußball-Organisation dazu mit.

Proteste in Deutschland

Gegen das Nein der UEFA hatte es zahlreiche Proteste gegeben. Mehrere Fußball-Clubs in Deutschland kündigten an, ihre Stadien in den Regenbogen-Farben zu beleuchten. Die Gay-Community will vor dem EM-Spiel der deutschen Fußballnationalmannschaft gegen Ungarn Regenbogenfahnen an die Fans verteilen. Unter dem Motto "Don't kick LGBTIQ*-rights", wurde darum geworben, trotzdem für eine "bunte, regenbogenfarbene Kulisse" in München zu sorgen – "vor dem Stadion und im Stadion".

Umstrittenes Gesetz in Ungarn

Hintergrund des geplanten Protests ist das ungarische Gesetz gegen "Werbung" für Homosexualität gegenüber Minderjährigen, das vom Parlament in Budapest in der vergangenen Wodhe verabschiedet wurde. Es war von der Fidesz-Partei des rechtsnationalistischen Regierungschefs Viktor Orban eingebracht worden. Bildungsprogramme zu Homosexualität oder Werbung von Großunternehmen, die sich mit Homosexuellen solidarisch erklären, werden demnach verboten, ebenso wie Aufklärungsbücher zu dem Thema.

Orban: Staat garantiert Rechte von Homosexuellen

Dazu sagte Orban der dpa nun, im kommunistischen Ungarn seien homosexuelle Menschen verfolgt worden. Heute garantiere der Staat die Rechte von Homosexuellen und schütze sie aktiv. Jeder Mensch müsse sich "fraglos" frei für seinen Lebensweg entscheiden dürfen. Ein heterosexueller Mensch müsse Homosexuelle vor Ausgrenzung, Angriffen und Benachteiligung schützen. Die Aufklärung heranwachsender Kinder gehöre aber ins Elternhaus. "Wir schützen diese Aufgabe der Eltern", sagte Orban.

"Der Kampf gegen Pädophilie" sei dagegen "eine Aufgabe des Staates. Er ist hier in der Pflicht, für den besonderen Schutz der körperlichen Unversehrtheit und seelischen Gesundheit der Kinder zu sorgen. Mit dieser Haltung befinden wir uns in der Mitte des europäischen Wertekanons, in der Mitte einer offenen, toleranten Europäischen Union", so Orban.