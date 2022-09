Optimistische Bayern-Fans vor Champions-League-Auftakt

Das Team von Trainer Julian Nagelsmann geht optimistisch in das Spiel und auch die Bayern-Fans sind wenige Stunden vor dem Anpfiff im Giuseppe-Meazza-Stadion zuversichtlich, dass die Münchner die Partie souverän gewinnen werden.

"Es ist so, dass wir bei uns sehr viele erfahrene Spieler haben, die sich darauf einstellen können, was einen in so Stadien wie dem San Siro in Mailand erwartet." Bayern-Kapitän Manuel Neuer

Im Angriff wohl mit Müller und Mané

BR24-Sportreporter Taufig Khalil berichtet aus Mailand: "Die Stimmung war den ganzen Tag großartig. Es sind wohl etwa 5.000 Karten an München gegangen." Er nimmt an, dass Nagelsmann im Mittelfeld auf Marcel Sabitzer neben Joshua Kimmich setzt und dass Thomas Müller nach der Pause gegen Berlin neben Sadio Mané in die Startelf zurückkehrt. "Was auf den Flügeln passiert, das müssen wir abwarten", so Khalil.

"Ich erwarte ein Inter Mailand, das sich zurückzieht und die Bayern kommen lässt." BR24-Sportreporter Taufig Khalil

BR24 Sport überträgt den Champions-League-Auftakt des FC Bayern München ab 21 Uhr in der Radio-Livereportage.