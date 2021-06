Opposition fordert: Im Freien mehr Zuschauer beim Amateursport

Seit 7. Juni gelten in Bayern gelockerte Corona-Beschränkungen, die vor allem Amateur- und Breitensportlern enorm zugute kommen. Unter anderem ist seitdem wieder Gruppentraining in Mannschaftssportarten möglich.

Aber während beispielsweise bei der aktuell laufenden Fußball-EM 14.500 Fans in der Münchner Arena zugelassen sind und 1.300 Anhänger das Basketball-Bundesliga-Finale zwischen den Korbjägern vom FC Bayern München und Alba Berlin verfolgen durften, ist die Anzahl der Zuschauer bei Amateursport-Veranstaltungen immer noch stark dezimiert. Nicht nachvollziehbar, meint die Opposition im Bayerischen Landtag.

Auflagen ein "bürokratisches Monster"

Die Begrenzung auf maximal 500 Zuschauer im Freien muss weg, denn in Sporthallen seien bei deutlich höherem Corona-Infektionsrisiko längst 1.000 Besucher erlaubt, betonte der FDP-Abgeordnete Alexander Muthmann während der Plenarsitzung am Mittwoch. Auch warum derzeit keine Besucher am Spielfeldrand stehen dürfen, sondern nur fest zugewiesene Sitzplätze erlaubt sind, ist für den 65-Jährigen unklar. Er nannte die aktuellen Auflagen ein "bürokratisches Monster".

Deshalb forderte die Opposition von der Staatsregierung, die Regeln für den Besuch von Amateursport-Veranstaltungen zu lockern: Mit ihren "absurden Vorgaben" mache die Staatsregierung Millionen Amateursportlern und Ehrenamtlichen völlig sinnlos das Leben schwer, Abstandsgebot und Kontaktdaten würden ausreichen.

"Rahmenkonzept Sport" soll überarbeitet werden

Auch die SPD im Landtag drängte darauf, das sogenannte "Rahmenkonzept Sport" sofort zu überarbeiten – ebenso wie AfD und Grüne.

Obwohl die entsprechenden Anträge keine Mehrheit gefunden haben, dürfte sich bei den Zuschauer-Regeln im Amateursport bald etwas ändern. Gerhard Eck, Staatssekretär im bayerischen Innenministerium, stellte in seiner Antwort eine Einigung mit den Sportverbänden in Aussicht – und zwar schon in den nächsten Tagen.

Der Abgeordnete Joachim Hanisch von den Freien Wählern schloss sich an und betonte: Problem erkannt, Lösung in Arbeit.