"Operation Aderlass" - Fragen und Antworten zum Dopingprozess

Worum geht es?

Am 27. Februar 2019 kam es im Rahmen der Operation Aderlass zu Razzien bei der nordischen Ski-WM in Seefeld und in Deutschland. Zwei Stunden vor dem Start des 15-km-Skilanglaufs der Männer wurden in Seefeld fünf Sportler und zwei Tatverdächtige festgenommen. Dabei wurde ein österreichischer Sportler während einer Bluttransfusion auf frischer Tat ertappt. In Deutschland wurde unter anderem der Erfurter Sportmediziner Mark S. festgenommen. Er soll der Drahtzieher eines internationalen Dopingnetzwerkes sein.