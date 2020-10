"Operation Aderlass": Bizarre Einblicke in ein Doping-Netzwerk

Die ersten sechs Verhandlungstage waren ereignisreich: Sowohl der Sportarzt Mark Schmidt als auch drei der Mitangeklagten legten Geständnisse ab. Nur Schmidts mutmaßlicher Hauptkomplize, ein Bauunternehmer, schweigt nach wie vor. Durch die Geständnisse ist endgültig klar: das Doping-Netzwerk hat tatsächlich jahrelang und über mehrere Länder in Europa hinweg existiert.

Doping aus "Liebe zum Sport"

Dazu ist klar geworden, mit welcher Strategie die Verteidiger von Mark Schmidt vorgehen: Sie versuchen, das Gericht davon zu überzeugen, dass es im Spitzensport ohne Doping sowieso nicht geht. Und dass ihr Mandant den Sportlern nur helfen wollte. Damit die sich nicht auf abenteuerliche Weise selber dopen und gefährden. Schmidts Anwalt Juri Goldstein sagte: "Unserem Mandanten war es wichtig, anzuzeigen, mit welchen höchsten ärztlichen Ansprüchen und Standards er gearbeitet hat. Dass er in erster Linie die Sicherheit des Behandelnden im Auge hatte und ganz klar, kein Geld damit verdienen konnte." Die Motivation für das Doping sei die Liebe zum Sport gewesen, und nicht, um damit Geld zu verdienen.

Langläufer Dürr sagt aus

Unterstützt wurde diese Erklärung von Johannes Dürr, dem ehemaligen Ski-Langläufer aus Österreich. Der durch sein Doping-Geständnis in einer ARD-Fernseh-Dokumentation 2019 die Ermittlungen erst ins Rollen gebracht hatte. Jetzt wurde Dürr beim Prozess in München als Zeuge angehört. Und Dürr betonte dabei, dass er sich bei Schmidt in sicheren Händen gefühlt habe. Das Blutdoping sei immer professionell, steril und sauber durchgeführt worden.

Laien am Werk?

Laut der mitangeklagten Krankenschwester hatte es bei den Doping-Behandlungen anderer Sportler aber zum Teil sehr wohl Probleme gegeben. Sie berichtete im Gerichtssaal, dass die Armbeugen von mehreren Sportlern einmal schlimm ausgesehen hätten. Mehrmals gestochen, gerötet, gereizt – als ob ein Laie am Werk gewesen wäre, der nie richtig gelernt hatte, einen Blutbeutel anzulegen.

Nachfrage sehr groß

Schmidt ließ über seine Anwälte erklären: Was im Einzelnen vor Ort passiert sei, könne er nicht sagen. Am Anfang habe er die Behandlungen immer selber gemacht. Dann sei die Nachfrage aber so groß geworden, dass er nicht jedes Mal dabei sein konnte. In den nächsten Verhandlungstagen sollen weitere Sportler und Personen, die offensichtlich Teil des Doping-Netzwerks waren, als Zeugen gehört werden. Dass dann weitere brisante Details ans Licht kommen, ist nicht ausgeschlossen.