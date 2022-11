"One Love"-Armbinde: "DFB aufs Engste mit der FIFA verbunden"

Kurz nach Turnierstart hatte der Weltfußballverband FIFA diese Woche den Mannschaften das Tragen der sogenannten One-Love-Binde als Zeichen gegen Homophobie, Antisemitismus und Rassismus untersagt. Der Präsident des Deutschen Fußballbundes (DFB), Bernd Neuendorf, sah seinen Verband daraufhin in Opposition zur FIFA. Der DFB-Mediendirektor und ehemalige "Sportschau"-Chef Steffen Simon sprach sogar von "Fundamentalopposition".

Sportjournalist: DFB macht PR mit Aussagen zur "One Love"-Binde

Diese Aussage bezeichnet Jens Weinreich im Interview der Woche mit BR24 als "Unsinn". Aus Sicht des Sportjournalisten, der seit Jahrzehnten unter anderem über die FIFA berichtet, macht der DFB hier PR in eigener Sache. Als Beispiel dafür führt er die Aussage des DFB an, FIFA-Präsident Gianni Infantino beim nächsten FIFA-Kongress nicht unterstützen zu wollen. Der DFB befindet sich hier in Einklang mit allen relevanten europäischen Verbänden, von denen keiner Infantinos Wiederwahl unterstützt. Das war schon vor dieser WM klar. Nominiert und getragen wird der FIFA-Chef von den Erdteil-Verbänden aus Ozeanien, Südamerika, Asien und Afrika.

DFB-Präsident Bernd Neuendorf müsse daher seinen Worten erst noch Taten folgen lassen, so Jens Weinreich. Zumal der DFB traditionell aufs Engste mit der FIFA verbunden sei.

Offene FIFA-Kritik vor allem von Norwegen und Dänemark

In Europa sind bisher vor allem Norwegen und Dänemark mit offener Kritik an der FIFA und ihrem Präsidenten aufgefallen. Jens Weinreich berichtet, dass der dänische Verbandspräsident Jesper Møller vom FIFA-Verbot der sogenannten One-Love-Binde deswegen sehr getroffen sei, weil es ein Beispiel dafür sei, wie der Versuch, in den FIFA-Gremien Widerstand zu leisten und Reformen anzuschieben, fulminant scheitere.

Neue Protestqualität

Die Kritik an der FIFA und am Ausrichterland Katar schlägt sich in Deutschland auch in deutlich geringeren Einschaltquoten der TV-Sender nieder. Während bei der WM vor vier Jahren die Gruppenspiele mit deutscher Beteiligung noch im Schnitt von mehr als 25 Millionen Menschen verfolgt wurden, waren es bei der Auftaktniederlage gegen Japan nur etwas über neun Millionen.

Der Sportjournalist Jens Weinreich führt dies nicht auf die Austragung im Winter zurück, sondern sieht das geringere Interesse als Ergebnis der vielen Fanproteste der vergangenen Jahre. Namentlich nennt er hier Fans des FC Bayern München, die im Stadion und auf den beiden letzten Jahreshauptversammlungen die Haltung des Clubs gegenüber Katar deutlich kritisiert haben. Die staatliche Fluggesellschaft Qatar Airways ist ein wesentlicher Sponsor des FC Bayern, der auch regelmäßig sein Wintertrainingslager im Emirat durchführt.