Olympische Winterspiele: Frenzel und Weber wollen Gold

Eric Frenzel und Terence Weber aus Flossenbürg im Landkreis Neustadt an der Waldnaab trainieren diese Woche im Langlaufzentrum Silberhütte im Oberpfälzer Wald. Das Wetter könnte besser sein: Plusgrade und dichter Nebel. Aus dem Schnee der vergangenen Tage ist Matsch geworden.

Eine Goldmedaille in Peking als Ziel

Den beiden Sportlern macht das nichts aus, sie sind fokussiert auf ihren Trainingsplan. Knapp zwei Monate noch, dann wollen sie bei den Olympischen Winterspielen in Peking antreten. Ihr Ziel: eine Goldmedaille in der Nordischen Kombination.

Durch das intensive Training bleibt kaum Zeit für Freunde und Familie. Das weiß auch der dreimal mit Olympischem Gold dekorierte Eric Frenzel. "Ich freuen mich halt immer auf die Zeit, die danach kommt. Genieße aber auch die Zeit, wenn ich da bin", sagt er.

Erst Weltcup, dann Olympische Winterspiele

Aktuell konzentrieren sich die beiden Weltklasseathleten auf die laufende Saison. Noch vor Weihnachten steht das Weltcupwochenende in Ramsau in Österreich auf dem Programm, dann ist Olympia schon in greifbarer Nähe.

Doch die Winterspiele in China sind schon vor ihrem Beginn im Februar 2022 umstritten. Grund dafür sind anhaltende Menschenrechtsverletzungen. Einige Länder - darunter die USA und England - wollen die Spiele diplomatisch boykottieren. Auch Eric Frenzel und Terence Weber machen sich darüber Gedanken. Doch in erster Linie haben sie ihren Sport im Blick:

"Für uns steht im Vordergrund, dass wir gut drauf sind für die Olympischen Spiele. Wir wollen gute Wettkämpfe machen und alles für unser Land geben. Alles andere können wir schlecht beeinflussen." Terence Weber, Nordischer Kombinierer

Wie sich die Bundesregierung verhalten sollen, dazu äußern sich beide Athleten nicht. Und dann ist da auch noch die Corona-Pandemie.

Flossenbürger sind auch Zimmergenossen

Die nächsten Wochen werden sie weiter viel Zeit miteinander verbringen. Auch, weil sich die zwei bei Wettkämpfen ein Zimmer teilen. Auf die Frage hin, wie das denn so klappt, fangen beide das Lachen an und zeigen sich diplomatisch. "Wir kennen uns ja schon ein wenig länger und haben schon das eine oder andere zusammen erlebt", sagt Weber. Dem kann sich Frenzel nur anschließen: "Alles bestens bei uns, alles harmonisch".

Am 9. Februar startet der Einzelwettkampf der Männer. Ob der 33-jährige Frenzel nach Peking seine sportliche Karriere beenden will, weiß er noch nicht. Noch, so sagt er, hat er Lust weiterzumachen.