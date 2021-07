Olympische Spiele: So lief die zweite Nacht in Tokio

Oliver Zeidler setzte sich im Ruder-Viertelfinale souverän durch. Der Weltmeister aus Ingolstadt konnte sich erst auf den letzten 500 Metern der 2.000-Meter-Strecke von der Konkurrenz absetzen. In 7:12,75 Minuten verwies er den Brasilianer Luca Verthein Ferreira und Mindaugas Griskonis aus Litauen auf die Plätze. Das Trio erreichte das Halbfinale am Mittwoch.

Schwimmer Mühlleitner wird Vierter über 400 Meter Freistil

Schwimmer Henning Mühlleitner hat die erste deutsche Medaille knapp verpasst. Der EM-Dritte von 2018 musste sich im Finale über 400 Meter Freistil mit Platz vier begnügen. Der Vorlaufschnellste schlug nach 3:44,07 Minuten an. Zu Bronze fehlten ihm lediglich 13 Hundertstelsekunden.

Fechten: Würzburgerin Ebert im Achtelfinale

Florettfechterin Leonie Ebert ist ins Achtelfinale eingezogen. Die 21-Jährige gewann ihr spannendes Auftaktduell mit der Amerikanerin Jacqueline Dubrovich nach einem Kraftakt mit 15:14.

Wimmer und Karsch verpassen Luftpistolen-Finale deutlich

Die Luftpistolen-Schützinnen Carina Wimmer (Kelheim Gmünd) und Monika Karsch aus Regensburg verpassten den Einzug ins Finale. Das bayerische Duo kam in der Qualifikation auf der Asaka Shooting Range mit 571 und 568 Ringen nur auf die Plätze 20 und 29.

Abensberger Judoka Seidl scheidet aus

Auch am zweiten Tag der olympischen Judo-Wettkämpfe ist der deutsche Starter gleich im ersten Kampf ausgeschieden: Sebastian Seidl aus Abensberg verlor sein Duell in der Gewichtsklasse bis 66 Kilometer mit dem Russen Jakub Schamilow durch Bestrafungen in der Verlängerung.

2:1-Sieg der Hockey-Frauen gegen Großbritannien

Die deutschen Hockey-Damen sind erfolgreich in das Olympia-Turnier gestartet: Gegen Rio-Olympiasieger Großbritannien setzte sich das Team von Trainer Xavier Reckinger knapp mit 2:1 durch. Viktoria Huse (24. Minute/Siebenmeter) und Charlotte Stapenhorst (33.) erzielten die deutschen Tore.

Bogenschießen: Deutsche Frauen stehen im Viertelfinale

Nach dem frühen Aus im Mixed haben Deutschlands Bogenschützinnen Lisa Unruh, Michelle Kroppen und Charline Schwarz im olympischen Teamwettbewerb das Viertelfinale erreicht. Gegen Taiwan gewann das deutsche Trio das Achtelfinale mit 6:2-Satzpunkten (55:54, 47:54, 52:49, 55:50). Im Viertelfinale wartet Mexiko.

Tischtennis-Mixed Solja/Franziska scheitert im Viertelfinale

Sieben Matchbälle und doch kein Sieg: Patrick Franziska und Petrissa Solja sind im Viertelfinale des ersten Tischtennis-Wettbewerbs denkbar knapp ausgeschieden. Die WM-Dritten unterlagen im Mixed trotz einer 10:6-Führung im entscheidenden Satz den Japanern Jun Mizutani/Mima Ito mit 3:4.

Surfer Glatzer muss in die Ausscheidungsrunde

Wellenreiter Leon Glatzer hat bei der olympischen Premiere im Surfen den direkten Einzug ins Achtelfinale verpasst. Der 24-Jährige belegte vor dem Strand von Tsurigasaki am ersten Wettkampftag in seinem Heat den dritten Rang und muss somit in der Ausscheidungsrunde um den Einzug in die dritte Runde kämpfen. Glatzer gelang eine Punktzahl von 10,00. Damit ordnete er sich hinter dem zweimaligen Weltmeister Gabriel Medina aus Brasilien (12,23) sowie dem Franzosen Michel Bourez (10,10) ein. Die zweite Runde besteht aus zwei Heats mit je fünf Surfern. Die drei besten Surfer eines jeden Durchgangs kommen ins Achtelfinale, der Rest scheidet aus.