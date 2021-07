Olympische Spiele: So lief die dritte Nacht

Die deutschen Handballer haben im zweiten Gruppenspiel ihren ersten Sieg eingefahren. Die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason gewann gegen Argentinien am Ende souverän mit 33:25 und hat einen ersten Schritt in Richtung Viertelfinale gemacht.

Die deutschen Hockey-Herren mussten im zweiten Gruppenspiel die erste Niederlage hinnehmen. Im Duell mit Weltmeister Belgien unterlag das Team von Bundestrainer Kais al Saadi mit 1:3, besitzt aber weiter sehr gute Chancen auf den Einzug ins Viertelfinale.

Judoka Stoll scheitert in ihrem ersten Kampf

Die erste große Medaillenhoffnung der deutschen Judoka bei den Olympischen Spielen in Tokio ist geplatzt. Die WM-Dritte Theresa Stoll vom TSV Großhadern verlor nach einem Freilos in der ersten Runde bereits im Achtelfinale gegen die frühere Junioren-Weltmeisterin Eteri Liparteliani aus Georgien. Bei den Männern schied Igor Wandtke in der Gewichtsklasse bis 73 Kilogramm ebenfalls direkt in seinem Auftaktkampf aus.

Florettfechter Peter Joppich ist bei seinen fünften Olympischen Spielen ins Achtelfinale eingezogen, Benjamin Kleibrink schied hingegen gleich in seinem ersten Gefecht aus. Joppich bezwang überraschend den an Position drei gesetzten US-Amerikaner Alexander Massialas mit 15:12. Kleibrink, der 2008 in Peking die Goldmedaille gewann, unterlag dem zweimaligen Afrikameister Alaaeldin Abouelkassem aus Ägypten 11:15.

Olympia-Aus für Hersbrucker Badminton-Spielerin Herttrich

Für die dreimalige deutsche Badminton-Meisterin Yvonne Li bedeutet die zweite Niederlage in Tokio das Olympia-Aus. Sie unterlag Jewgenija Kosezkaja (ROC) mit 20:22, 15:21. Auch für die gebürtige Hersbruckerin Isabel Herttrich und ihren Mixed-Partner Mark Lamsfuß ist das Turnier nach drei hart umkämpften Sätzen (20:22, 22:20, 16:21) gegen die WM-Dritten Tang Chun Man/Tse Ying Suet aus Hongkong beendet.

Anna-Lena Friedsam schied als letzte deutsche Teilnehmerin in der zweiten Runde des Olympischen Tennisturniers mit einem 1:6, 1:6 gegen die russische French-Open-Finalistin Anastasia Pawljutschenkowa aus. Nun liegen die Medaillenhoffnungen auf den deutschen Tennis-Herren. Beispielsweise auf Alexander Zverev - der Weltranglistenfünfte steht nach einem 6:2, 6:2 gegen den Kolumbianer Daniel Elahi Galan im Achtelfinale.

Gose wird Sechste über 400 Meter Freistil

Bei ihrer Finalpremiere kam Schwimmerin Isabel Gose auf einen achtbaren sechsten Platz über die 400 Meter Freistil.

Das Beachvolleyball-Duo Karla Borger und Julia Sude unterlag 0:2 (17:21, 14:21) gegen die Weltmeisterinnen Sarah Pavan und Melissa Humana-Paredes aus Kanada. Nach ihrer zweiten Niederlage stehen die beiden vor dem abschließenden Gruppenspiel unter großem Druck.

Triathlon: Norweger Blummenfelt holt Gold

Triathlet Kristian Blummenfelt bescherte Norwegen die erste olympische Goldmedaille seit neun Jahren. Der 27-Jährige beendete die britische Dominanz und setzte sich vor Alex Yee (Großbritannien) und dem Neuseeländer Hayden Wilde in 1:45:04 Stunden durch. Die deutschen Starter, Jonas Schomburg und Justus Nieschlag, kamen als 38. und 40. ins Ziel.