Olympische Spiele: Nach Tokio ist vor Paris

Sayonara Tokio: Die XXXII. Olympischen Spiele in Tokio sind Geschichte. Um 22.14 Uhr Ortszeit erlosch am Sonntag im Olympiastadion das olympische Feuer nach 16 Tagen und 339 Entscheidungen. Damit endeten die wohl außergewöhnlichsten Spiele - mitten in der Corona-Pandemie, mit einem Jahr Verspätung und ohne Zuschauer.

Bonjour Paris: Bei der Schlussfeier in Tokio nährte Paris die Hoffnung auf eine unbeschwertere olympische Zukunft. "Wir sind bereit, ungeduldig, glücklich, aufgeregt, stolz", sagte Tony Estanguet, der Organisationschef für Paris 2024. In einer spektakulären Show hatten die Macher der Sommerspiele in drei Jahren für den nächsten Olympia-Gastgeber nach den Winterspielen 2022 in Peking geworben.

Malerische Wettkampfstätten in Paris

Eine der Botschaften: Es sollen Spiele im Herzen von Frankreichs Hauptstadt werden. Mit Radrennen auf den Champs-Élysees oder Beachvolleyball am Eiffelturm, mit der Arena am Marsfeld für Judo und Ringen. Mit malerischen Wettkampfstätten wie dem Schloss Versailles für den Pferdesport oder vier Disziplinen des Modernen Fünfkampfs. Mit Tennis auf den Sandplätzen von Roland Garros, wo sonst die French Open gespielt werden, mit Fußball im Prinzenpark, wo Paris Saint-Germain sonst seine Heimspiele austrägt. Es sollen auch Spiele für alle Franzosen und in ganz Frankreich werden. Vor Marseille wird gesegelt. Auch in Nizza, Bordeaux oder Nantes Fußball und in Lille Handball gespielt. Nicht zu vergessen: Die Surf-Wettbewerbe auf Tahiti im Südpazifik.

Eine der Hoffnungen: Dass es Spiele werden in einer Post-Corona-Ära. Vom "größten Sommersportevent nach der Coronavirus-Pandemie" sprach die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo. Die Organisatoren und das Internationale Olympische Komitee wünschen sich zudem so etwas Ähnliches wie unbeschwerte oder unbelastete Spiele. Nach den schwierigen und von Korruptionsvorwürfen überschatteten Rio-Spielen überlagerte die Coronavirus-Pandemie das Tokio-Event.

Der Olympia-Trend: Jünger und cooler

Jünger, urbaner und cooler sollen die Olympischen Spiele in Zukunft sein. So hatte sich das das IOC das bereits vor der Ausgabe in Tokio gewünscht und dafür beispielsweise 3x3-Basketball, Klettern und Skateboarden ins olympische Programm aufgenommen. Dieser Trend soll sich auch in Paris fortsetzen. Viel diskutiert wurde in Tokio über das Procedere der Pferdevergabe im Modernen Fünfkampf. Hier könnte es in Paris zu Änderungen kommen.