"Kasperletheater": Mixed-Team nach Althaus-Disqualifikation raus

Am Samstag war Katharina Althaus in diesem Anzug noch zu Olympischen Silber gesprungen. Am Montag beim Mixed-Wettbewerb war dieser Anzug dann zu groß - Disqualifikation. Das Ende der Titelträume des deutschen Mixed-Team aus Althaus, Karl Geiger, Selina Freitag und Constantin Schmid. Die Mannschaft schied als neunte nach dem ersten Durchgang aus.

Horngacher: "Kasperle-Theater"

Grund für die unterschiedliche Bewertung war wohl, dass zusätzlich zu der weiblichen Kontrolleurin, die am Samstag gemessen hatte auch der männliche Kontrolleur, Mika Jukkara, der zu Saisonbeginn Sepp Gratzer abgelöst hatte, eingesetzt war, der die Größe der Anzüge bei insgesamt drei Frauen bemängelte.

"Das ist echt bitter. Bei Olympia fangen sie an, anders oder mehr zu testen. Für mich ist das langsam ein Kasperletheater. Wir springen die ganze Zeit mit diesen Maßen. Es ist seltsam", sagte Männer-Bundestrainer Stefan Horngacher im ZDF: "Aus meiner Sicht ist es nicht mehr im Sinne des Sportes. Man muss fiebern, dass man durchkommt."

Tränen im zweiten Durchgang

Zuvor waren die Österreicherin Daniela Iraschko-Stolz und Yukiya Sato aus Japan disqualifiziert worden. Beide Teams konnten am zweiten Durchgang teilnehmen. Sato brach nach ihrem zweiten Sprung in Tränen aus. Und auch Iraschko-Stolz winkte weinend in die Kamera.

Dort wurde dann auch die Norwegerin Anna Odine Strøm disqualifiziert. Die sportliche Entscheidung geriet immer mehr in den Hintergrund.

Der Sieg in diesem denkwürdigen Mixed-Springen ging an Slowenien.