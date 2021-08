Olympische Spiele enden: Sayonara Tokio, salut Paris!

"Geisterspiele" ohne Zuschauer

Der zweite Faktor, der vor den Spielen kritisch beurteilt wurde, war der Fakt, dass keine Zuschauer zu den Entscheidung durften. "Wir haben das Gegenteil gesehen", behauptete IOC-Chef Bach mit einer ganz exklusiven Einschätzung. Bach sah Emotionen trotz leeren Tribünen, sogar eine "olympischen Seele" will er ausgemacht haben.

Vielleicht in Sapporo beim Gehen, in Miyagi beim Fußball oder am Fuß des Fuji bei den Radsport-Straßenrennen. Dort sorgten einige Zuschauer für einen Hauch Olympia-Atmosphäre. In Tokio selbst feuerten nur Athleten und Betreuer ihre Teamkollegen an. In einer engen Schwimmhalle klingt das dann fast wie in der Vor-Coronazeit. Aber bei Mannschaftssportarten wie Baseball oder im Nippon Budokan beim Judo oder Karate machten die "Geisterspiele" ihrem Namen alle Ehre.

Immerhin: Im Grundtenor zeigten sich die meisten Athletinnen und Athleten glücklich, dass die Spiele überhaupt stattgefunden haben, auch wenn die fehlende Anfeuerung von den Rängen fehlte.