Olympische Spiele: Die Medaillenhoffnungen in Peking

Die Zahl der nominierten deutschen Olympia-Starter für die Winterspiele in Peking wird mit 148 Athleten nahezu identisch zu den letzten Olympischen Spielen in Südkorea sein. Es könnte allerdings sein, dass das "Team D" eher nicht so stark auftrumpfen kann wie 2018. Die Winterspiele in Südkorea waren nämlich für Deutschland mit 31 Medaillen (14 Gold/10 Silber/7 Bronze) und Platz zwei hinter Norwegen (39) sowie vor Kanada (29) die erfolgreichsten seit der Wiedervereinigung.

Bayerische Rodler im engen Favoritenkreis

Sportlich könnte es schwierig werden, an die Erfolge von Pyeongchang heranzukommen, trotzdem sollen zahlreiche Medaillen bejubelt werden. Die größten Siegchancen liegen im Eiskanal: Was Francesco Friedrich mit seiner Crew im Zweier und Viererbob gezeigt hat, das macht ihn zur größten Goldhoffnung in Peking. Aber auch die Bobfahrerinnen haben gute Chancen.

Gleiches gilt für Rodeln und Skeleton. Aus bayerischer Sicht liegen die hohen Erwartungen auf der "Trainingsgruppe Sonnenschein", die aus Felix Loch, Natalie Geisenberger und dem Duo Tobias Arlt/Tobias Wendl besteht sowie auf Skeleton-Pilotin Tina Hermann vom WSV Königssee.

Große Erwartungen an die Nordischen Sportler

Gleich mehrere Trümpfe haben auch die Nordischen Kombinierer in der Hand, die schon 2018 in Südkorea von sieben möglichen Medaillen fünf holten. Eric Frenzel war bei jeder Siegerehrung dabei. Er ist auch in Peking wieder am Start - neben Vinzenz Geiger, Terence Weber, Julian Schmid und Johannes Rydzek.

Bei den Skispringern kam das bayerische Duo Karl Geiger und Markus Eisenbichler zuletzt immer besser in Fahrt. Der Oberstdorfer und der Siegsdorfer haben erst in Titisee-Neustadt gezeigt, dass mit ihnen bei Olympia absolut zu rechnen ist.

Biathlon-Ergebnis von 2018 wohl unerreichbar

Auch die deutschen Snowboarder haben zuletzt Top-Resultate abgeliefert - allen voran Martin Nörl (DJK-SV Adlkofen) im Snowboardcross und Ramona Hofmeister aus Bischofswiesen.

Zu den Wackelkandidaten in Peking zählen sicherlich die Biathleten. 2018 waren sie mit sieben Medaillen - von denen die zurückgetretene Laura Dahlmeier alleine zwei goldene und eine bronzene gewann - noch die stärkste Teilmannschaft. Ein ähnliches Ergebnis in China dürfte eher unwahrscheinlich sein. Aber vielleicht kehrt ja Franziska Preuß nach ihrer langen Zwangspause in Top-Form zurück in die Spur. Der Massenstart-Sieg von Benedikt Doll am Wochenende in Antholz sorgt für einen zusätzlichen Motivations-Schub.

Nicht zu erwarten ist zudem, dass das Eishockeyteam, dessen 25 Spieler großer Kader an diesem Dienstag (25.01.2022) bekanntgemacht werden soll, erneut Olympia-Silber gewinnen wird.