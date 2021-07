Das olympische Feuer brennt: Sommerspiele in Tokio eröffnet

Bach dankt Japan und beschwört den olympischen Geist

Auch Thomas Bach richtete sich bei seinem Grußwort an die Sportler und die Welt. Ganz besonders bedankte er sich beim japanischen Volk, dem Organisationskomitee und erinnerte auch an die ersten Spiele in Tokio im Jahr 1964. Auch allen freiwilligen Helfern dankte Bach. Den Athleten sprach er seinen Respekt aus, in Zeiten einer Pandemie so geduldig gewesen zu sein. "Heute lasst ihr Euren olympischen Traum wahr werden."

Weiter beschwor er den "olympischen Geist" und appellierte: "Wir brauchen mehr Solidarität - in und unter unseren Gesellschaften." Die olympische Gemeinschaft stehe genau dafür. "Nur dank dieser Solidarität können wir heute zusammen sein."

"Heute ist ein Tag der Hoffnung. Ja, es ist ganz anders, als wir es uns vorgestellt hatten. Aber lasst uns diesen Moment wertschätzen, weil wir endlich alle zusammen hier sind." IOC-Präsident Thomas Bach