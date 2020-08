Olympique Lyon "demütig" ins Duell gegen den FC Bayern

Mit der Kraft der Olympique-Fans

Die Franzosen schöpfen ihre Motivation und Kraft vor allem aus der Unterstützung aus der Heimat. Nach dem überraschenden Halbfinaleinzug gegen Mitfavorit Manchester City stand die Metropole im Südosten Frankreichs Kopf.

"Wir sind alle sehr stolz, diese Bilder aus Lyon zu sehen, die ganzen Banner, die dort ausgerollt sind. Wir denken an die Fans, wir haben sie im Herzen", sagte Torwart Lopes: "Das gibt uns einen Schub." "Wir haben gesehen, was in Lyon los ist", ergänzte Trainer Garcia.