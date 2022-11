Olympiasiegerin von Bredow-Werndl: Trotz Baby-Pause Nummer eins

Doppel-Olympiasiegerin Jessica von Bredow-Werndl bleibt trotz ihrer halbjährigen Baby-Pause die Nummer eins der Dressur-Weltrangsliste. In dem am Donnerstag veröffentlichten Ranking liegt die 36-Jährige vor der Dänin Cathrine Laudrup-Duffour und Isabell Werth. Die Reiterin aus dem bayerischen Tuntenhausen hatte im April ihr letztes Turnier vor der Geburt ihres zweiten Kindes bestritten und am vergangenen Wochenende beim Weltcup-Turnier in Lyon mit zwei Siegen ihr Comeback gegeben.

Umstrittene Mutterschutz-Regelung

Die in Tokio mit zwei Goldmedaillen dekorierte Reiterin wollte ursprünglich schon im September wieder reiten und ihr Comeback beim Turnier in Ludwigsburg geben. Doch wegen der umstrittenen Mutterschutz-Regel des Pferdesport-Weltverbandes FEI verzichtete sie. Bei einem Start innerhalb eines Zeitraums von sechs Monaten nach Beginn der beantragten Baby-Pause hätte sie Weltranglistenpunkte verloren.

So bekam sie in diesem Zeitraum immerhin die Hälfte der Zähler gutgeschrieben. Dank ihrer vorherigen Erfolge, zu denen auch drei EM-Goldmedaillen 2021 und der Weltcup-Sieg im April dieses Jahres zählen, reicht das zu Platz eins im aktuellen Ranking.