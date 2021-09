Olympiasiegerin Bredow-Werndl holt mit Dalera drittes EM-Gold

Nach den Erfolgen mit der Mannschaft am Mittwoch und im Grand Prix Special am Donnerstag räumte von Bredow-Werndl in Hagen bei Osnabrück am Samstag mit ihrem Paradepferd Dalera erneut ab. "Wir surfen gerade die Welle. Vom ersten bis zum letzten Tag hatte Dalera Power", sagte die Siegerin über ihre Stute: "Sie hat gezeigt, wie viel Lust sie hat."

Erstmals seit 2015 ging Isabell Werth bei einem großen Championat leer aus, mit der Stute Weihegold reichte es für die erfolgreichste Reiterin der Geschichte nur zu Platz vier. "Heute war eine bisschen der Wurm drin und die Luft raus", kommentierte Werth. "Ich habe gemerkt, dass ich heute nicht vorne mitreiten kann."

Zweite wurde die Dänin Cathrine Dufour mit Bohemian vor der Britin Charlotte Dujardin mit Gio. Dritte deutsche Starterin in der Kür war Helen Langehanenberg aus Billerbeck, die mit Annabelle nur auf Rang 14 kam.