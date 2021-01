Olympiasieger Wellinger hakt Vierschanzentournee ab

Für Wellinger, der seit seinem Kreuzbandriss im Sommer 2019 um den Anschluss kämpft, ist es eine Saison zum Vergessen. Kein einziger Weltcup-Punkt, Platz 46 in Oberstdorf und nun nach der verpassten Quali die Tournee vorzeitig beendet.

"Ich bin so realistisch, dass die besten Sechs weiterfahren, und da gehöre ich momentan nicht dazu." Andreas Wellinger

"Weiter dranbleiben, nichts erzwingen"

Nach dem Springen auf der Großen Olympiaschanze in Partenkirchen muss Bundestrainer Stefan Horngacher sein Aufgebot von zwölf auf sechs Springer reduzieren. Wellinger wird nicht dabei sein und stattdessen weiter an sich arbeiten. "Teil-Elemente werden besser, aber das Gefühl und die Leichtigkeit fehlen einfach", erklärt der 25-Jährige.

Jetzt gehe es darum, "an der Kante den Körper in diese Position zu bringen, damit man weit springen kann". Diese lockeren Sprünge an die Hillsize, die vermisst der ehemalige Vorzeige-Adler: "Es ist einfach schwer im Moment", sagte Wellinger, er müsse "weiter dranbleiben und nichts erzwingen, denn das funktioniert im Skispringen nicht".

Es sind eben nur "Kleinigkeiten", mehr "die Technik" als Kopfsache. Nun muss Wellinger allerdings im Continental Cup sowie im Training an den Schrauben drehen, um wieder im Weltcup mitmischen zu können. "Ich bin überzeugt davon, dass es auch funktioniert", sagte er optimistisch.