17.11.2020, 09:53 Uhr

Olympiasieger Wellinger - das Comeback der "kleinen Brötchen"

Wenn am Wochenende die Skispringer in die neue Saison starten, ist erstmals seit seinem Kreuzbandriss auch Andreas Wellinger wieder dabei. Der Olympiasieger will sich langsam wieder herantasten - oder "kleine Brötchen backen".