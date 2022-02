Olympiasieger Strolz: "Im Spitzensport gibt es viele Täler"

Johannes Strolz war einer der erfolgreichsten Athleten bei den Olympischen Spielen von Peking. Gold in der Kombination, Gold im Teamwettbewerb, dazu noch Silber im Slalom. Dabei war der Österreicher noch Anfang vergangenen Jahres vor den Trümmern seiner Karriere gestanden.

Strolz: Aus dem ÖSV-Kader geflogen - dann Olympia-Gold

"Es ist wirklich unglaublich", sagte Strolz im Gespräch mit BR-Sportreport Markus Othmer. "Ich bin immer noch nicht an dem Punkt, an dem ich sagen kann: 'Ich hab's realisiert.' Das kommt vielleicht nach der Saison, wenn man ein bisschen zur Ruhe kommt."

Denn dieser Erfolg war alles andere als selbstverständlich. Kurz vor Olympia hatt die Karriere von Strolz einen gehörigen Knick bekommen: Der Österreichische Skiverband strich ihn im Frühjahr 2021 aus dem Weltcup-Kader. Der Voralberger musste seine Karriere auf eigene Kosten fortsetzen, Reisen organisieren, die Skier beim Weltcup selber präparieren.

Strolz: "Weiterkämpfen, wenn es hart ist"

Doch der 29-Jährige kehrte umso stärker zurück. Im Januar 2022 gewann er in Adelboden seinen ersten Weltcup - und avancierte vom Geschassten zum Olympia-Favoriten. "Es freut mich natürlich, wenn ich sehe, wie viele Menschen sich mitfreuen. Und wie viele Menschen auch Hoffnung bekommen, wenn sie eine schwere Zeit haben. Viele junge Sportler haben mir Nachrichten zukommen lassen, dass sie wirklich inspiriert sind von der Geschichte und motiviert sind, weiter zu kämpfen, auch wenn es hart ist."

Wie der Vater, so der Sohn

In der harten Zeit konnte Strolz auf die Unterstützung seiner Familie zählen. Besonders Vater Hubert Strolz konnte ihm beruflich zur Seite stehen. Er weiß, was es heißt, Spitzensport zu betreiben. Auch er war Skirennfahrer. Auch er gewann Olympisches Gold in der Kombination - damals, in Calgary 1988.

"Im Spitzensport gibt es viele Täler, die man überwinden muss. Ein Trainer hat mal zu mir gesagt: Der Spitzensport ist hart. Aber du hast das Zeug dazu. Früher oder später passiert es, wenn du dran bleibst. Und dann ist es umso schöner", sagte Johannes Strolz und fügte an "Und er hatte zu 100 Prozent recht. Das alles was mir diese Saison passiert ist: Adelboden, die Olympiamedaillen - das ist so unglaublich, was ich zurückgekriegt habe. Ich wurde zu 1.000 Prozent für das entlohnt, was ich die letzten Jahre investiert habe", sagte Strolz.