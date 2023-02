Olympiasieger Frenzel will vielleicht bis 2025 weitermachen

Rekord-Weltmeister Eric Frenzel lässt eine Fortsetzung seiner Laufbahn bis zur nächsten Nordischen Ski-WM in Trondheim 2025 offen. Dies sagte der Nordische Kombinierer aus Flossenbürg in der Oberpfalz in einer Medienrunde vor den Titelkämpfen im slowenischen Planica.

"Ein Reiz wäre auf jeden Fall da, aber ich mache das davon abhängig, wie ich mich nach der WM und nach der Saison fühle und wie es sich für mich richtig anfühlt." Eric Frenzel

Der 34-Jährige ist im deutschen Team leistungsmäßig mittlerweile hinter die jüngere Generation um Olympiasieger Vinzenz Geiger und Julian Schmid zurückgefallen. Macht Frenzel dennoch bis 2025 weiter, dürften auch die Olympischen Winterspiele 2026 in Italien zu einem Thema werden.

Einzigartige Karriere

Die Weltmeisterschaft in Planica beginnt am Donnerstag. Für Frenzel ist es bereits die achte Teilnahme an einer Weltmeisterschaft. Der Oberpfälzer hat in Einzel- und Mannschaftswettbewerben insgesamt sieben WM-Titel gewonnen, so viel wie kein anderer Nordischer Kombinierer vor ihm.

In seiner Karriere holte er außerdem fünfmal in Folge den Gesamt-Weltcup. Bei Olympischen Spielen holte er zweimal Einzelgold und einmal Gold im Teamwettbewerb.