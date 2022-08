Olympiapark-Chefin Schöne übt Kritik an Verbandsgebaren

Schöne beklagte unter anderem die mangelnde Bereitschaft zur Zusammenarbeit und fehlende Unterstützung von den Verbänden. Sie nannte unter anderem den Deutschen Leichtathletik-Verband (DLV) und den Deutschen Kanu-Verband (DKV) als Negativ-Beispiele.

Bis zum Sonntag hatten in München elf Tage lang Europameisterschaften in unterschiedlichen Sportarten stattgefunden. "Die Werte des Sports sind Teamgeist und Respekt, und das hat so ein bisschen gefehlt in dieser Vorbereitung", bedauerte Schöne im Gespräch mit BR24 Sport. Es habe sich ja "in allen neun Fällen jeweils um eine Heim-EM hier in München" gehandelt.

Jede Verbands-Leistung kostete Geld

Ihr Ziel sei es "auf keinen Fall jemand an den Pranger zu stellen, dass ist auch kein sportliches Vorgehen", so die 59-Jährige. "Mein Ziel war es, mal ein bisschen wach zu rütteln, und darauf hinzuweisen, dass sich etwas verändern muss."

Einige Verbände hätten einfach die Bedeutung dieser Heim-EM nicht wahrgenommen. "Mit einigen hatten wir eine Super-Zusammenarbeit", so Schöne. Man habe ja auch Material geliefert, das gezeigt werden konnte. "Bei anderen Verbänden war es so, dass das Ganze auch nur gegen Bezahlung funktioniert hat und teilweise auch die Veranstaltung nicht mal auf der Startseite der Webseite zu sehen war. Und das ist natürlich schon enttäuschend." Dafür nannte sie etwa als Beispiel den Ruderverband, wo man auf der Seite weit hinten gestanden habe.

"Es war wenig Interesse da, hier aktiv mit zu gestalten" Marion Schöne im BR24 Sport-Interview

Sie wolle ihre Kritik allerdings "ganz differenziert sehen", erklärte Schöne. Es habe mit vielen Verbänden und Funktionären "sehr gut geklappt. Da gab es eine hervorragende Zusammenarbeit, aber leider nicht mit allen."

"Bei Freikarten waren alle zu Stelle"

Schöne sieht das Vertragskonstrukt als möglichen Punkt für die teilweisen Probleme in der Zusammenarbeit. "Wir haben die Verträge mit den europäischen Verbänden abgeschlossen. Die deutschen Verbände waren somit vertraglich erst mal außen vor, und das ist vielleicht auch ein Fehler in dieser Konstruktion, dass sie eben nicht komplett eingebunden waren."

Vielleicht hätten sich die nationalen Verbände deshalb ausgeschlossen gefühlt und man müsse sie mehr einbeziehen, sagte sie zu den möglichen Motiven der Verbands-Funktionäre. "Aber ein Verband sollte doch ein Interesse haben, so eine Veranstaltung, also seine Sportler, zu unterstützen. Zumal sie null finanzielles Risiko hatten, weder die deutschen noch die europäischen Verbände", sagte Schöne gegenüber der SZ. "Wie gesagt, wir mussten ihnen ja Werbung auch noch bezahlen. Aber wenn es um Freikarten ging, waren alle zur Stelle."

Old-School-Management ist überholt

Grundsätzlich habe sie oft "ein Management mit einer patriarchalischen Struktur" erlebt, monierte die Olympiapark-Chefin. Dies hätte sich "eigentlich längst überleben müssen. Es geht vor allem um mehr Diversität, nicht nur um mehr Frauen, es müssen auch jüngere Leute rein." Überhaupt herrsche bei einigen Funktionären "eine Anspruchshaltung, die völlig weg ist vom Sport, ich bin des Öfteren angeeckt, immer war jemand beleidigt. Das ist Old-School-Management."