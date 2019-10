20.10.2019, 15:33 Uhr

Olympiakos Piräus - FC Bayern München im Audio-Livestream

Der FC Bayern München ist am dritten Gruppenspieltag der Champions-League-Saison zu Gast beim griechischen Rekordmeister Olympiakos Piräus. BR24 Sport überträgt die Partie am Dienstag in voller Länge live auf B5 aktuell und im Livestream.