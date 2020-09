Olympiagold vor 60 Jahren - die "Rache" des Armin Hary

Zwei Mal zehn Sekunden in 35 Minuten

Die Bahn in Zürich war allgemein als schnell bekannt, Hary stürmt in 10,0 Sekunden ins Ziel - Weltrekord! Doch die Kampfrichter bremsten ihn ein. Es war ein Fehlstart, so deren Fazit. "Das war kein Fehlstart – da bin ich ganz sicher“, erinnerte sich dagegen Hary. Der unerfahrene Startrichter hatte auf den vermeintlichen Fehlstart nicht einmal reagiert.

Was folgte, war ein Leichtathletikabend für die Geschichtsbücher. Gustav Schwenk war der einzige deutsche Sportjournalist an diesem Abend in Zürich. "Du kannst einen zweiten Lauf verlangen, wenn Du zwei Läufer findest, die im ersten Rennen dabei waren", motivierte er Hary.

Gesagt, getan: Nur 35 Minuten nach dem ersten Rennen standen wieder drei Läufer auf der Bahn. Hary stürmte erneut in 10,0 Sekunden ins Ziel - und diesmal zählte der Weltrekord.

Der mitunter unbequeme Hary, der "James Dean der Leichtathletik" (Deutschlandfunk), hatte es seinen kritischen Beobachtern gezeigt: den Funktionären und den Kampfrichtern.