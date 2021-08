Olympiaglanz in Blickpunkt Sport

Jessica von Bredow-Werndl aus Aubenhausen durfte bei den Olympischen Spielen in Japan gleich zwei Mal über Gold jubeln: Erst siegte die Dressurreiterin zusammen mit ihren Teamkolleginnen Isabell Werth und Dorothee Schneider in der Mannschaft, am Tag drauf krönte sie ihre Leistung ebenfalls in der Einzelwertung mit dem ersten Platz.

Die Allgäuerin Lisa Brennauer sprintete im Bahnrad-Vierer mit neuem Weltrekord zu Gold. Beide Athletinnen berichten über ihren Olympiasieg und ihre Erlebnisse vor Ort.

Saisonauftakt in der Fußball-Bundesliga

Weiterer Schwerpunkt der Sendung ist das erste Wochenende in der neuen Fußball-Bundesliga-Saison.

Die Sonntagsspiele:

1. FSV Mainz 05 - RB Leipzig

1. FC Köln - Hertha BSC Berlin

Die Partien mit bayerischer Beteiligung: